По пути из Таллинна в Петербург в аварии тяжело пострадали трое россиян

Õnnetus Sämi silla juures Foto: Kuvatõmmis

В четверг около 13 часов в Ляэне-Вирумаа на 110-м километре Таллиннского шоссе в районе местечка Сями произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля с российскими регистрационными знаками и микроавтобус, передает rus.err.ee.