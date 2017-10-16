По оценке полиции, два случая с горевшими минувшей ночью в Ласнамяэ автомобилями связаны

Вчера около 23.55 в полицию поступило сообщение из Центра спасения о том, что в Ласнамяэ на улице Паэкаре горит автомобиль. Буквально через час, в 1.08, стало известно, что горит еще один автомобиль — на улице Сикупилли. Спасатели потушили машины. Причины возгораний расследует полиция.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Юхан Оясоо сказал, что на данный момент у полиции есть основания полагать, что оба случая могут быть связаны.

”На места происшествий прибыли полицейские патрули, а потом — криминалисты. Работа длилась вчера ночью несколько часов, а сегодня следователи продолжили сбор информации в районе”, — прокомментировал Оясоо.

На данный момент никто в качестве подозреваемого допрошен не был.

Ущерб в случае одного из горевших автомобилей составил 10 000 евро, в другом случае он еще выясняется.

Также пострадал автомобиль, находившийся рядом с горевшим авомобилем на улице Сикупилли. Люди не пострадали.

Полиция просит всех, кто мог быть свидетелем происшествий или заметил в данном районе что-то необычное, связаться с криминальным бюро Пыхьяской префектуры по телефону 612 4481 или позвонить по номеру 112.