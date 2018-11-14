По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, подозреваемый в вымогательстве

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Верноники Лаур, она ходатайствовала о взятии подозреваемых под стражу, так как по мнению прокуратуры остается опасность, что находясь на свободе, эти лица могут совершать новые преступления. "Один из подозреваемых, 35-летний мужчина, ранее наказывался в уголовном порядке, вышел из тюрьмы в июне этого года и совершил преступление во время испытательного срока", — сказала Лаур. "Второй подозреваемый, 33-летний мужчина, ранее наказаний в уголовном порядке не имел".
По ходатайству Вируской Окружной прокуратуры и с разрешения Вируского Уездного суда 35-летний мужчина был взят под стражу на срок до двух месяцев. В отношении второго подозреваемого суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии мужчины под стражу, так как он не имел наказаний в уголовном порядке, в его случае возможно применить подписку о невыезде.
Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства, которое ведет Идаская префектура, производством руководит Вируская Окружная прокуратура.