14.11.2018, 11:20

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, подозреваемый в вымогательстве

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rus.delfi.ee
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Funwithgun
FunwithgunFoto: Ilmar Saabas

В конце прошлой недели полицейские Идаской префектуры задержали двух мужчин, которых есть основание подозревать в вымогательстве. По разрешению суда 9 ноября один из подозреваемых был взят под стражу.

В ночь на 7 ноября в Ида-Вирумаа в деревне Сиргала двое мужчин, угрожая 33-летнему мужчине оружием и с применением физического насилия, забрали у пострадавшего принадлежащий ему автомобиль BMW и скрылись.

Около 10 часов утра 7 ноября полицейские задержали мужчин на дороге ЙыхвиВаскнарва. Обоим мужчина предъявлено подозрение в вымогательстве, совершенном в группе лиц и лишением лица свободы.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант сказал, что в этом случае сыграло важную роль то, что Центр тревоги быстро получил информацию о происшествии. „Пострадавший сразу же сообщил о происшедшем, что позволило полицейским оперативно отреагировать на событие и задержать подозреваемых по горячим следам", — сказал Клиймант.

„Применение насилия и оружия — это серьезные преступления и в таких случаях для полиции важно как можно быстрее ликвидировать опасность и изолировать подозреваемых от общества. На происшествия, когда совершается тяжкое преступление против личности, полиция реагирует очень серьезно и с применением больших ресурсов", — добавил Андреас Клиймант.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Верноники Лаур, она ходатайствовала о взятии подозреваемых под стражу, так как по мнению прокуратуры остается опасность, что находясь на свободе, эти лица могут совершать новые преступления. "Один из подозреваемых, 35-летний мужчина, ранее наказывался в уголовном порядке, вышел из тюрьмы в июне этого года и совершил преступление во время испытательного срока", — сказала Лаур. "Второй подозреваемый, 33-летний мужчина, ранее наказаний в уголовном порядке не имел".

По ходатайству Вируской Окружной прокуратуры и с разрешения Вируского Уездного суда 35-летний мужчина был взят под стражу на срок до двух месяцев. В отношении второго подозреваемого суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии мужчины под стражу, так как он не имел наказаний в уголовном порядке, в его случае возможно применить подписку о невыезде.

Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства, которое ведет Идаская префектура, производством руководит Вируская Окружная прокуратура.

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