По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, подозреваемый в вымогательстве

В ночь на 7 ноября в Ида-Вирумаа в деревне Сиргала двое мужчин, угрожая 33-летнему мужчине оружием и с применением физического насилия, забрали у пострадавшего принадлежащий ему автомобиль BMW и скрылись.

Около 10 часов утра 7 ноября полицейские задержали мужчин на дороге Йыхви — Васкнарва. Обоим мужчина предъявлено подозрение в вымогательстве, совершенном в группе лиц и лишением лица свободы.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант сказал, что в этом случае сыграло важную роль то, что Центр тревоги быстро получил информацию о происшествии. „Пострадавший сразу же сообщил о происшедшем, что позволило полицейским оперативно отреагировать на событие и задержать подозреваемых по горячим следам", — сказал Клиймант.

„Применение насилия и оружия — это серьезные преступления и в таких случаях для полиции важно как можно быстрее ликвидировать опасность и изолировать подозреваемых от общества. На происшествия, когда совершается тяжкое преступление против личности, полиция реагирует очень серьезно и с применением больших ресурсов", — добавил Андреас Клиймант.