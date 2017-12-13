Первый приговор за сексуальное домогательство в Эстонии: мужчина трогал в автобусе подростка

Начиная с лета в Эстонии сексуальное домогательство расценивается как проступок, за который можно понести наказание. Первым был осужден мужчина, который трогал девочку-подростка в автобусе.

Согласно решению суда, в августе этого года Райво Линд приставал к несовершеннолетней девочке в междугороднем автобусе в Харьюмаа и начал ее агрессивно трогать. Линд признался в содеянном, но не видел в этом ничего плохого, так как и раньше так себя вел. В качестве наказания мужчине назначили 20-дневный арест.

Вторым за сексуальное домогательство был осужден в ноябре Микк (так как у него есть дети, полиция не разглашает полное имя). Мужчина подошел к женщине на спортивной тропинке в Кристийне и схватил обеими руками за попу. Когда женщина повернулась, Микк спустил штаны и достал свой эрегированный пенис. Мужчину приговорили к 20-дневному аресту, который заменили общественными работами.

На данный момент полиция инициировала 16 производств, связанных со случаями сексуального домогательства.