06.04.2018, 20:50

Перевернул инвалидную коляску и отобрал последнее. Серийный грабитель из Кохтла-Ярве проведет за решеткой пять лет

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Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Ilmar Saabas

В январе и феврале 2017 года в Кохтла-Ярве орудовал ”бессердечный серийный похититель сумочек”. Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов пишет в ежегоднике прокуратуры, что злоумышленник действовал преимущественно в центре города и днем, но умел выбирать такое место и время, чтобы никто не смог прийти жертве на помощь.

Несмотря на то, что никто из потерпевших серьезных травм не получил, преступник действовал достаточно жестоко. Так, в ходе одного из эпизодов он подошел к женщине в инвалидной коляске, перевернул транспортное средство и отобрал у жертвы последние сбережения. Женщина пыталась позвать на помощь, но поблизости никого не было. Некоторые пострадавшие пытались оказывать сопротивление, но силы были не равны.

В конце февраля в ходе процессуальных действий полиции сообщили имя человека, который может быть связан с преступлениями, в результате чего в качестве подозреваемого был задержан 35-летний Андрей Козлов.

Достаточное количество собранных к тому моменту доказательств позволили уже на следующий день с разрешения Вируского уездного суда заключить его под сражу. После этого ограбления в городе прекратились.

15 мая 2017 году в ходе согласительного производства Козлов был признан виновным в семи ограблениях и трех публичных кражах и наказан тремя годами лишения свободы, к которым прибавилось уже имеющееся у него наказание за применение насилия в отношении своей сожительницы. Мужчина проведет за решеткой в общей сложности пять лет.

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Перевернул инвалидную коляску и отобрал последнее. Серийный грабитель из Кохтла-Ярве проведет за решеткой пять лет

06.04.2018
В январе и феврале 2017 года в Кохтла-Ярве орудовал ”бессердечный серийный похититель сумочек”. Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов пишет в ежегоднике прокуратуры, что злоумышленник действовал преимущественно в центре города и днем, но умел выбирать такое место и время, чтобы никто не смог прийти жертве на помощь.
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