Перевернул инвалидную коляску и отобрал последнее. Серийный грабитель из Кохтла-Ярве проведет за решеткой пять лет

В январе и феврале 2017 года в Кохтла-Ярве орудовал ”бессердечный серийный похититель сумочек”. Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов пишет в ежегоднике прокуратуры, что злоумышленник действовал преимущественно в центре города и днем, но умел выбирать такое место и время, чтобы никто не смог прийти жертве на помощь.

Несмотря на то, что никто из потерпевших серьезных травм не получил, преступник действовал достаточно жестоко. Так, в ходе одного из эпизодов он подошел к женщине в инвалидной коляске, перевернул транспортное средство и отобрал у жертвы последние сбережения. Женщина пыталась позвать на помощь, но поблизости никого не было. Некоторые пострадавшие пытались оказывать сопротивление, но силы были не равны.

В конце февраля в ходе процессуальных действий полиции сообщили имя человека, который может быть связан с преступлениями, в результате чего в качестве подозреваемого был задержан 35-летний Андрей Козлов.

Достаточное количество собранных к тому моменту доказательств позволили уже на следующий день с разрешения Вируского уездного суда заключить его под сражу. После этого ограбления в городе прекратились.