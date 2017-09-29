Переходившего в Пирита дорогу 9-летнего мальчика сбила машина

Сегодня вечером в Пирита под машину попал ребенок, переходивший в Пирита дорогу на красный сигнал светофора, — сообщил пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции Delfi.

ДТП произошло на перекрестке улицы Тооминга и Пирита теэ, у магазина Pirita Selver. Пострадавший 9-летний мальчик доставлен в тяжелом состоянии в Таллиннскую детскую больницу. Расследование должно показать, кто виноват в произошедшем.

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу на красный сигнал светофора и попал под машину. В сбившую его машину сзади въехала еще одна.