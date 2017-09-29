Переходившего в Пирита дорогу 9-летнего мальчика сбила машина. В тяжелом состоянии ребенок доставлен в больницу

Сегодня вечером в Пирита под машину попал ребенок, переходивший в Пирита дорогу на красный сигнал светофора, — сообщил пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции Delfi.
ДТП произошло на перекрестке улицы Тооминга и Пирита теэ, у магазина Pirita Selver. Пострадавший 9-летний мальчик доставлен в тяжелом состоянии в Таллиннскую детскую больницу. Расследование должно показать, кто виноват в произошедшем.
По предварительным данным, ребенок переходил дорогу на красный сигнал светофора и попал под машину. В сбившую его машину сзади въехала еще одна.
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