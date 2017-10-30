Перед судом предстанет обвиняемый в преднамеренном убийстве девушки в Вильянди

Лыунаская окружная прокуратура предъявила обвинение в убийстве 23-летнему молодому человеку. Ранее он подозревался в том, что 10 июня этого года убил 17-летнюю девушку. Обвиняемый 10 ноября предстанет перед судом в порядке общего производства.

Согласно обвинению, молодой человек, которому сейчас 23 года, 10 июня около полуночи пригласил на свидание знакомую 17-летнюю девушку. Вместе они поехали к месту отдыха у Вильяндиского озера, где молодой человек напал на девушку и изнасиловал ее.

Также согласно обвинению, он в процессе стал душить ее, схватив рукой за горло, пока девушка не умерла. Обвинение утверждает, что он совершил удушение с целью облегчить изнасилование и в последствие его скрыть: поэтому, обвиняемый совершил преднамеренное убийство — то есть убийство с целью сокрытия и облегчения совершения преступления.

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Марьи-Лийны Талимаа, убийство девушки шокировало всех жителей Вильянди и многих жителей Эстонии. Она отметила, что расследование жестокого убийства было для ведомства приоритетным и прокуратура готова представить все собранные в ходе следствия доказательства в суде.

Если обвиняемого признают виновным в преднамеренном убийстве, то суд может наказать его сроком заключение от 8 до 20 лет либо пожизненным.

Обвиняемый — молодой человек родом из Ляэне-Вирумаа — ранее отбывал наказание в Вируской тюрьме за изнасилование. Он был осужден в 2012 году на два с половиной года, и через два года ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, но его оставили за решеткой, так как посчитали, что вероятность совершения им нового преступления с применением насилия или на сексуальной почве в ближайшие пять лет составляет 41-62%. Он освободился из тюрьмы в декабре 2014 года.

10 июня во второй половине дня в Центр тревоги пришло сообщение о том, что у озера Вильянди на площадке для костра найдено тело молодой женщины. В ней опознали 17-летнюю местную жительницу. Подозреваемого по горячим следам удалось задержать уже ночью того же дня, им оказался 21-летний молодой человек. Его доставили в арестный дом Вильянди, с ним были проведены следственные действия. Подозреваемый признал свою вину.

