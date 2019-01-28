Переборщил с гостинцами? В Ивангороде задержан эстонец с полным багажником деликатесов

Как сообщили в ведомстве, во время устного опроса мужчина заявил, что не везет с собой ничего из подлежащего обязательному декларированию. Дальнейший осмотр его транспорта выявил девять прозрачных полиэтиленовых пакетов с клешнями краба общим весом 10 кг и стоимостью около 15 000 рублей, которые эстонец провозил в багажнике.

Задержанный объяснил, что дорогой деликатес он везет не для продажи, а для личного пользования. Однако, в соответствии с п.п.2 Приложения 6 Решения Совета Евразийской экономической комиссии №107, рыба и ракообразные в количестве более 5 кг не относятся к товарам для личного пользования.

Гражданин Эстонии, по-видимому, не удосужился изучить действующее законодательство и "переборщил" с количеством гостинцев.

В настоящее время Кингисеппская таможня решает вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.