01.09.2017, 14:45

Пеэтер Оя — об авариях в пьяном виде: мне неловко, я извиняюсь

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ФОТО DELFI
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Peeter Oja. "17x4" - 14
Peeter Oja. "17x4" - 14Foto: Rene Suurkaev

В четверг вечером актер Пеэтер Оя совершил около своего дома в Пирита две аварии, будучи пьяным. Сегодня он вышел из арестного дома, но домой не пошел.

Оя вышел из арестного дома сегодня в первой половине дня. Он сказал журналисту, что ему неловко, и он извиняется.

В районе половины первого дня у его дома в Пирита было тихо. Во дворе стояла его Subaru. Особых повреждений на ней не замечено, так — пару царапин.

В четверг вечером, по словам очевидца, эстонский актер и комик Пеэтер Оя совершил аварии в пьяном виде. Полиция эту информацию подтвердила.

По словам очевидца, первую аварию он совершил на перекрестке улиц Пирита и Козе, вторую — близ Pirita Selver. После этого актер продолжил езду.

Полиция арестовала актера во дворе его дома.

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