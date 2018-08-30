30.08.2018, 16:31

Педофил по кличке ”Животное” после девяти лет за решеткой вышел на свободу

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rus.delfi.ee
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Педофил по кличке ”Животное” после девяти лет за решеткой вышел на свободу
Foto: Albert Truuväärt, Õhtuleht

Вчера из тюрьмы вышел педофил Яанус Рохуметс по кличке ”Животное”. Ранее его признали виновным в совращении малолетних.

Мужчина провел в тюрьме девять лет. Delfi ранее писал, что судебное заседание было закрытым. Его преступления были настолько чудовищны, что ни суд, ни прокуратура их не комментировали.

В соответствии с обвинением, Яанус в промежутке с 1992 по 2009 годы совершил различные преступление в отношении десяти детей, самым младшим из которых не было и пяти.

На носителях, ихзъятых полициях, было обнаружено более 2 000 фото с лицами, не достигшими 14 лет в эротических ситуациях.

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