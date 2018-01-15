15.01.2018, 10:37

Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов может досрочно выйти из тюрьмы

 (35)
rus.delfi.ee
EST
Artur Aimetov
Artur AibetovFoto: Facebook

Отбывающий тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно Артур Айбетов (30) может досрочно выйти на свободу.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе Тартуского уездного суда, вопрос о досрочном освобождении Айбетова будет рассмотрен на заседании 15 февраля.

В прошлом судимый за сексуальные домогательства к детям Артур Айбетов 12 мая 2015 года получил новый тюремный срок за хранение детского порно.

Айбетов, которого ранее признали виновным в изготовлении и хранении детского порно, а также в сексуальных домогательствах к детям, хранил в своей квартире в Таллинне на флэшке 35 фотофайлов эротического и порнографического содержания с участием детей до 14 лет.

С 15 декабря 2014 года Артур Айбетов отбывал в тюрьме заключение сроком в 2,5 года. Новое наказание было добавлено к этому сроку. Таким образом срок наказания Айбетова истекает в июне 2018 года.

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