Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов может досрочно выйти из тюрьмы

Отбывающий тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно Артур Айбетов (30) может досрочно выйти на свободу.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе Тартуского уездного суда, вопрос о досрочном освобождении Айбетова будет рассмотрен на заседании 15 февраля.

В прошлом судимый за сексуальные домогательства к детям Артур Айбетов 12 мая 2015 года получил новый тюремный срок за хранение детского порно.

Айбетов, которого ранее признали виновным в изготовлении и хранении детского порно, а также в сексуальных домогательствах к детям, хранил в своей квартире в Таллинне на флэшке 35 фотофайлов эротического и порнографического содержания с участием детей до 14 лет.

С 15 декабря 2014 года Артур Айбетов отбывал в тюрьме заключение сроком в 2,5 года. Новое наказание было добавлено к этому сроку. Таким образом срок наказания Айбетова истекает в июне 2018 года.