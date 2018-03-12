Педофил и серийный жалобщик посчитал унизительным ношение оранжевой карцерной формы

Неоднократно сидевший в тюрьме за сексуальные преступления против детей мужчина требовал у государства в административном суде 500 евро компенсации ущерба, поскольку хождение в тюремную школу в одежде для карцера, как утверждается, вызывало у него сильную неловкость и унижало человеческое достоинство.

39-летний Тармо-Тоомас Вяхи трижды отбывал тюремное заключение, но последние пару месяцев он снова на свободе. В конце декабря он закончил отбывать заключение сроком около четырех лет за очередное сексуальное преступление против детей.

Когда Вяхи еще сидел в тюрьме, он был классическим примером активного и скучающего заключенного, который постоянно бомбит административные суды жалобами. Согласно базе данных судебных решений, суды в последние годы разрешали требования Вяхи к государству пару десятков раз.

Сегодня Тартуский административный суд принял очередное решение в отношении него. А именно, Вяхи пожаловался в суд, что прошлым летом он, будучи заключенным, должен был во время учебной практики в тюрьме носить футболку карцерной формы, которая, в отличие от обычной коричневой тюремной формы, оранжевого цвета. Вяхи посчитал, что ношение оранжевой футболки унижало его и задевало его чувство собственного достоинства. Подходящей компенсацией ущерба Вяхи в этот раз посчитал 500 евро.

Оранжевую одежду Вяхи должен был носить потому, что за различные нарушения тюремного режима он был помещен в карцер, но тюрьма все-таки позволила ему два дня немного участвовать в учебной работе.

Тартуский административный суд в сегодняшнем решении постановил, что у Вяхи нет оснований требовать у государства возмещения ущерба.