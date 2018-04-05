Печальный инцидент: водитель погиб за рулем, пытаясь одновременно протереть стекло

Каждый день в Эстонии происходит несколько аварий, причиной которых являются посторонние действия за рулем. К сожалению, в этом году уже произошло такое ДТП с летальным исходом.

Сегодня проходит День без мобильного телефона — Департамент шоссейных дорог и полиция призывают всех водителей во время движения никоим образом не использовать телефон. Но причиной аварии может стать и какое-нибудь другое постороннее действие.

В этом году в Эстонии произошло уже одно ДТП с летальным исходом, одной из причин которого были посторонние действия водителя за рулем. Как сообщила Delfi Пыхьяская префектура, точные детали сообщить нельзя, так как пока идет расследование.

Как на данный момент известно, ДТП произошло в связи с тем, что водитель выехал на полосу с противоположным движением, а причиной этого могло стать то, что он пытался за рулем протереть автомобильное стекло.

Полиция напоминает, что если водитель, находясь за рулем, начинает заниматься какими-то посторонними делами, например, протирать окно, настраивать зеркала, менять диск в магнитоле, то он добровольно ставит свою жизнь под угрозу — будто надевает мешок на голову и едет вслепую.