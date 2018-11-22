22.11.2018, 09:30

Печальная статистика: в этом году выросло число преступлений, связанных с насилием в близких отношениях

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rus.delfi.ee
EST
Ahistamine
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

За десять месяцев этого года было зарегистрировано больше преступлений, связанных с насилием в близких отношениях, чем за весь прошлый год.

По словам заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны Кристы Аас, рост числа зарегистрированных случаев насилия в близких отношениях не означает, что самих случаев стало больше, а указывает на то, что люди стали более осведомлены о теме насилия в близких отношениях, а учреждения более целостно подходят к поискам решения этой проблемы.

"В обществе стали больше и смелее говорить о насилии в близких отношениях. Все чаще замечают и сообщают о таких случаях соседи, сослуживцы и знакомые", — сказала Аас.

Полиция и партнеры по сотрудничеству ежедневно работают для того, чтобы в случаях насилия близких в отношениях быстро находить решения и делать это, прежде всего, исходя из интересов жертвы. В конце прошлого и в начале этого года в Пярну прошел пилотный проект, в ходе которого в случаях насилия в близких отношениях дом должен был покинуть применивший насилие человек.

"Очень важно, чтобы жертва получила помощь сразу же и почувствовала, что ее проблемой занимаются. Также важно, чтобы агрессор как можно быстрее получил сигнал, что его действия недопустимы", — рассказала Аас. "В ходе пилотного проекта в случаях насилия в близких отношениях человека, применявшего насилие, задерживали, его направляли на вытрезвление или он уходил к друзьям или знакомым. Совместно с другими партнерами мы предлагаем жертве более эффективную защиту, и мы поставили себе цель действовать быстрее. Чтобы избежать возможного повторения насилия, полиция договаривалась с жертвой, чтобы человек связывался с полицией сразу же при возникновении опасной ситуации. Сейчас этот проект продолжается по всей Эстонии".

"Полиция первой реагирует на случаи в близких отношениях, наша роль состоит и в быстрой передаче информации, чтобы семья оперативно получала помощь социальных служб и другие необходимые в таких случаях услуги, и чтобы эта помощь оказывалась бы системно. Очень важна в этом роль государственной службы помощи жертвам и роль местных самоуправлений. Полицейские могут временно изолировать агрессора, но зачастую этого недостаточно, чтобы насилие прекратилось совсем", — сказала Аас.

По словам Кристы Аас, уменьшить число случаев насилия в близких отношениях возможно только совместными усилиями.

"Не оставайтесь безразличными, замечайте нуждающихся в помощи, не бойтесь вмешаться, если того требует ситуация", — добавила она.

Начиная с этой недели полицейские Кесклиннаского отделения полиции вместе с представителями местных самоуправлений Пыхья-Таллинн и Кесклинн посетят семьи повышенного риска и в канун дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин передут им специальные открытки "В нашей семье поддерживают друг друга". Цель этого начинания — напомнить всем членам семьи, что насилие недопустимо, а также подсказать, где можно получить помощь.На этой открытке можно найти самые важные и необходимые контактные данные — номера телефонов местного самоуправления, полиции, службы помощи жертвам, центров поддержки женщин и семейных центров, куда можно обратиться за помощью.

В этом году полиция также зарегистрировала почти 100 преступлений по статье о притесняющем преследовании, в четверти этих случаев речь идет о близких людях, в большинстве эти преступления совершались мужчинами. В случаях притесняющего преследования имело место слежение за пострадавшими, вторжение в их личную жизнь, а также слежение посредством социальных сетей или других электронных каналов.

25 ноября является международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

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