Патрульного полицейского из Йыгева подозревают в том, что он совершил аварию в пьяном виде

Все началось сегодня ночью около 3 часов, когда внимательный человек сообщил в Центр тревоги об устроившем ДТП в городе Йыгева автомобиле. Отреагировавший на сообщение полицейский патруль обнаружил аварийную машину стоящей на парковке на улице Тяхе, и за рулем находился употреблявший алкоголь 28-летний патрульный полицейский Йыгева. Мужчину задержали, доставили в арестный дом и начали в отношении него уголовное производство.

В ДТП никто не пострадал, избежал травм и сам полицейский. Авария произошла в свободное от работы время, когда мужчина передвигался на своем личном автомобиле.

Руководитель патрульной службы Тартуского отделения полиции Альвар Пяхкель сказал, что полицейский признался в своем проступке и раскаялся в случившемся. "Он подал заявление об уходе по собственному желанию, которое Лыунаская префектура удовлетворила", — сообщил Пяхкель.