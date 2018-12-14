14.12.2018, 15:24

Патрульного полицейского из Йыгева подозревают в том, что он совершил аварию в пьяном виде

 (14)
rus.delfi.ee
EST 11
Патрульного полицейского из Йыгева подозревают в том, что он совершил аварию в пьяном виде
Foto: Madis Veltman

В ночь на сегодня в Центр тревоги поступило сообщение об автомобиле, который протаранил столб уличного освещения на улице Роху в Йыгева. В аварийной машине находился патрульный полицейский Йыгева, у которого зафиксировали алкогольное опьянение.

Все началось сегодня ночью около 3 часов, когда внимательный человек сообщил в Центр тревоги об устроившем ДТП в городе Йыгева автомобиле. Отреагировавший на сообщение полицейский патруль обнаружил аварийную машину стоящей на парковке на улице Тяхе, и за рулем находился употреблявший алкоголь 28-летний патрульный полицейский Йыгева. Мужчину задержали, доставили в арестный дом и начали в отношении него уголовное производство.

В ДТП никто не пострадал, избежал травм и сам полицейский. Авария произошла в свободное от работы время, когда мужчина передвигался на своем личном автомобиле.

Руководитель патрульной службы Тартуского отделения полиции Альвар Пяхкель сказал, что полицейский признался в своем проступке и раскаялся в случившемся. "Он подал заявление об уходе по собственному желанию, которое Лыунаская префектура удовлетворила", — сообщил Пяхкель.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии