Пассажиры, велосипедист, водители, пешеход: за сутки в ДТП пострадали семь человек

За минувшие сутки задержали девять водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного водителя с признаками употребления наркотиков. также произошло четыре ДТП, в которых пострадали семь человек.

Вчера в 11:30 в Таллинне 32-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz E270, поворачивая налево с улицы Техника на улицу Роху, не уступил дорогу двигавшемуся в противоположном направлении прямо городскому автобусу Man Lions City, которым управлял 63-летний мужчина. В результате столкновения упали находившиеся в автобусе 70-летняя женщина и 83-летняя женщина. Пассажирок доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:18 в Таллинне на Ыйсмяэ теэ 32-летний мужчина на автомобиле A6 , выезжая с парковки дома, не уступил дорогу двигавшемуся по тротуару на велосипеде 78-летнему мужчине и сбил велосипедиста. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18:08 в Харьюмаа в волости Нисси на 20 километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла 42-летний мужчина на автомобиле Ford Ranger отклонился на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении грузовиком Volvo FH 12, которым управлял 27-летний мужчина. В результате столкновения обе машины вылетели с дороги. Водителей машин и находившуюся в грузовике пассажирку, 67-летнюю женщину, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18:37 в Таллинне 63-летний мужчина на автомобиле Dacia Logan ехал на парковке дома на Ыйсмяэ теэ на парковочное место, когда вышедший из-за припаркованных справа машин 18-летний мужчина натолкнулся на правое переднее крыло машины. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.