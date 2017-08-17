Пассажиры парома заметили труп мужчины в прибрежных водах Таллинна

В четверг утром около половины девятого плывшие на борту Silja Europa в порту Ванасадама пассажиры заметили труп в воде.

Пресс-секретарь Пыхьяского спастельного центра Индрек Хирс сказал Delfi, что около половины девятого возле причала на улице Sadama спасатели вытащили из воды утонувшего мужчину. Личность мужчины не установлена.

Плывший на борту парома очевидец сказал Delfi, что утонувший мужчина выглядел пожилым.