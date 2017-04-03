Пассажир напал на водителя автобуса, следовавшего из Таллинна в Нарву

Вчера произошел странный инцидент в следовавшем из Таллинна в Нарву автобусе, где 65-летний мужчина напал на 32-летнего водителя автобуса. По утверждению прокуратуры, для нападения не было никаких причин и ему также не предшествовала ссора.

Вчера в 17:10 в Центр тревоги сообщили, что в следовавшем из Таллинна в Нарву автобусе 65-летний мужчина напал на 32-летнего водителя автобуса, сообщила Идаская префектура.

Ставший жертвой нападения водитель остановил автобус на шоссе Таллинн-Нарва на автобусной остановке в волости Тойла, куда прибыла и полиция. Там 65-летнего мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Советник по прессе Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала Delfi, что, насколько известно, для нападения на водителя автобуса не было никаких причин и ему также не предшествовала ссора — 65-летний мужчина просто пошел и ударил водителя, который в два раза младше его.

Также в настоящий момент нет данных о том, был ли нападавший пьян, это выяснится в ходе экспертизы. Для расследования произошедшего начато уголовное производство.