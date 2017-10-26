26.10.2017, 21:57

Паника на борту парома Tallink: кто-то упал в воду! Фирма объяснила, что случилось на самом деле

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rus.delfi.ee
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Baltic Queen, Tallink
Baltic Queen, TallinkFoto: Tallink

Следующий сейчас из Швеции в Таллинн паром Tallink остановился на некоторое время, чтобы помочь небольшому судну, попавшему в беду.

Между тем, некоторые пассажиры парома остановку трактовали по своему. Читатель сообщил Delfi, что один из пассажиров упал за борт, и теперь его ищут.

Пресс-представитель Tallink заверил Delfi, что никто за борт не падал, а остановка была вызвана необходимостью помочь небольшому судну.

В данный момент паром идет в Таллинн, где будет утром.

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