Паника на борту парома Tallink: кто-то упал в воду! Фирма объяснила, что случилось на самом деле

Следующий сейчас из Швеции в Таллинн паром Tallink остановился на некоторое время, чтобы помочь небольшому судну, попавшему в беду.
Между тем, некоторые пассажиры парома остановку трактовали по своему. Читатель сообщил Delfi, что один из пассажиров упал за борт, и теперь его ищут.
Пресс-представитель Tallink заверил Delfi, что никто за борт не падал, а остановка была вызвана необходимостью помочь небольшому судну.
В данный момент паром идет в Таллинн, где будет утром.
Tallinn, Квартира, 99 900 EUR
Tallinn, Квартира, 445 000 EUR
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