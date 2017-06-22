Памятка полиции на Иванову ночь: пьяный водитель — потенциальный преступник

Ежегодно в июньские праздники происходят десятки дорожно-транспортных происшествий, в которых получают повреждения и гибнут люди, пишет капитан полиции Сирле Лойго.

В прошлом году за четыре дня с 22 по 25 июня произошло 19 ДТП, в которых погиб один человек и пострадало 23 человека. Полицейскими было задержано 175 нетрезвых водителей, из которых 51 водитель был в состоянии криминального алкогольного опьянения.

Традиционно полицейские будут работать в праздники в усиленном составе, будут проводиться рейды "Дуют все", больше патрулей будет на улицах и на общественных мероприятиях.

Со своей стороны полицейские сделают все, чтобы праздники прошли безопасно. Но в этом мы ждем и помощи людей, чтобы хорошие летние дни не были омрачены плохими новостями.

Самое простое — надо заранее продумать и договориться в своей компании, кто будет трезвым водителем и как вы будете добираться с праздника домой. Ни в коем случае нельзя позволять садиться своим друзьям и близким за руль в нетрезвом виде и нельзя садиться к такому водителю в машину.

В случае, если вам не удалось воспрепятствовать нетрезвому человеку сесть за руль, сразу же звоните на номер 112, чтобы мы смогли задержать такого водителя раньше, чем случиться ДТП, в котором может пострадать и он сам, и ни в чем неповинные случайные люди.

Превышение скорости тоже является очень распространенной причиной ДТП с самыми трагическими и необратимыми последствиями, за праздничные дни в прошлом году полицейскими были за превышение скорости задержаны 595 водителя.

В качестве наказания для водителей, совершивших серьезные нарушения, полиция будет ходатайствовать о об аресте, и о конфискации транспортного средства.

Но самое страшное, что может произойти, это совершенное в пьяном угаре преступление — ведь пьяный водитель это потенциальный преступник, который навсегда может изменить жизни нескольких семей.

Берегите себя и друг друга. Желаем всем хороших праздников!