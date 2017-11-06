Палившего из ружья мужчину избили до полусмерти. И он, и избивавший предстанут перед судом

В Тюри мужчина пугал других ружьем, но был избит до полусмерти им же. Теперь оба, герой с ружьем и тот, кто его жестоко остановил, предстанут перед судом.

Ляэнеская окружная прокуратура направила с суд дело, в котором есть два обвиняемых. Все произошло в Тюри 1 января текущего года, ранним утром.

Завтра в суде Пайде начнется суд над 48-летним Тыну, который избил в Новогоднюю ночь стрелявшего из помпового ружья в дом и машину мужчину. В результате тяжелых телесных повреждений жизнь пострадавшего оказалась в опасности, сообщает Ляэнеская окружная прокуратура.

Согласно обвинению, 25-летний Микк приехал в Тюри на машине на частную вечеринку, проходившую перед зданием, около 5 утра 1 января. Выходя из машины, он выстрелил из помпового ружья в воздух, затем целился в стоявших у дома людей и сделал еще два выстрела в воздух, двигаясь в их направлении, и еще один — в окно дома.

Сразу после этого из дома выбежали приглашенный на праздник Тыну и его сын. Началась возня, в ходе которой Микк выстрелил еще раз, попав в припаркованный автомобиль. Когда сыну Тыну удалось выхватить ружье, отец взял его в свои руки и ударил прикладом по голове и лицу прижатого к земле Микка по меньшей мере три раза, причем так сильно, что молодой человек получил серьезную травму и потерял сознание.

”Основной спор в суде будет, вероятно, идти вокруг того, каковы разумные пределы необходимой обороны”, — сказала прокурор Мерике Лугна.

”Невозможно упрекать человека, который старается защитить своих близких от того, кто размахивает оружием и стреляет. Но, когда оружие отобрано у опасно ведущего себя человека, уже прижатого к земле, то неоднократные удары по его голове прикладом ружья явно лишние и недопустимы”, — сказала прокурор.

”Сыну Тыну, который отобрал оружие у Микка и прижал его к земле, мы никакого обвинения не предъявляем”, — обращает внимание Мерике Лугна.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет ранее не судимого в уголовном порядке Тыну в нанесении тяжелого телесного повреждения, опасного для жизни и обернувшегося постоянным нарушением здоровья.

В случае признания виновным за данное деяние ему грозит тюремное заключение на срок от 4 до 12 лет.

В рамках гражданского производства Микк также требует от него возмещения нанесенного его здоровью ущерба в размере 50 тысяч евро.

Микк в данном деле является пострадавшим, но в другом уголовном деле, рассматривающем то же происшествие, он — обвиняемый

Наказывавшийся в уголовном порядке в 2013 году за тяжелое нарушение общественного порядка и в 2012 году — за незаконное обращение с оружием Микк обвиняется прокуратурой в нарушении общественного порядка с использованием оружия и незаконном обращении с огнестрельным оружием. За каждое деяние предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении Микка четыре человека, стоявшие перед домом под прицелом, предъявили гражданские иски, в общей сложности на 42 тысячи евро.

Так как одно лицо не может в одном и том же уголовном производстве быть как обвиняемым, так и пострадавшим, для расследования обстоятельств ведутся два отдельных уголовных дела и суд рассмотрит обвинения мужчин отдельно.