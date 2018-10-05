Палдиская погоня: предполагаемый угонщик авто сориентировался молниеносно. Но полиция тоже не дремала

В понедельник в районе полудня в Палдиски полиция задержала 38-летнего водителя, управлявшего угнанным авто Ford Focus. С большой долей вероятности, этот же мужчина пару часов назад и украл автомобиль.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры полиции Сейко Куйка, подозревается, что был совершен угон, когда владелец машины заскочил на минутку на вокзал, а мотор оставил включенным.
Информацию об угоне сразу же передали Пыхьяской и Ляэнеской префектурам, стражи порядка начали действовать.
Около 12 часов патруль заметил автомобиль между Кейла и Палдиски, водителю отдали приказ остановиться. Он его проигнорировал. Полиции удалось затормозить авто в Палдиски на улице Пеэтри. При задержании никто не пострадал — только немного автомобиль полиции. Водитель автомобиля — 38-летний мужчина был трезв. Его доставили в участок для проведения следственных действий.
”Кажется, что он использовал внезапно возникшую возможность угнать автомобиль”, — сказал управляющий бюро уголовных расследований Пыхьяской префектуры Тоомас Ервсон.