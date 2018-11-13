Пациент Вильяндиской больницы выбросился в окно

61-летний мужчина, находившийся на лечении в отделении внутренних болезней Вильяндиской больницы, во вторник утром выбросился из палаты в окно и умер от полученных в результате падения травм, передает rus.err.ee. со ссылкой на Sakala.
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СТУДИЯ DELFI | Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая: моя точка зрения не будет влиять на риторику и дискурс телеканала
13.11.2018
Одна из главных интриг в сфере русской журналистики в Эстонии наконец получила свое решение: новым главным редактором телеканала ETV+ была избрана Екатерина Таклая, руководитель новостного портала rus.err.ee. Мы пригласили Екатерину в нашу студию, чтобы обсудить настоящее и будущее канала, поговорить о планах и получить ответы на непростые вопросы, которые в свое время доставили немало неприятностей ее предшественнице на данном посту.
Утечка документов Сил обороны: угон транспорта, 4,8 промилле за четыре часа и другие веселые алкогольные истории из армии
13.11.2018
Утечка информации из регистра документов Сил обороны привела к обнародованию десятков предназначенных для внутреннего пользования документов, рассказывающих об употреблении алкоголя в армии. Кроме всего прочего там были указаны данные пьяниц, их уровень опьянения и порой забавные объяснительные.
Экс-реформисты Имре Соояэр и Андрей Коробейник пойдут на выборы по списку Центристской партии?
13.11.2018
Руководитель Porto Franco критикует T1: хороший центр к моменту открытия должен быть заполнен арендаторами
13.11.2018
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Äriüksuse juht
RANG-SELLS (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 27.11.2018
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Personalipartner
LANTMÄNNEN UNIBAKE ESTONIA AS ...
Tähtaeg: 19.11.2018
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Protsesside- ja kvaliteedijuht tootmise suunaga
BORG OÜ
Tähtaeg: 01.01.2019
Представительство российского Крыма появится в Брюсселе в первой половине 2019 года и станет первой общественной организацией на территории Евросоюза (ЕС), которая на законных основаниях будет лоббировать интересы полуострова, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрея Назарова.
Куда поехать за рождественским настроением: 11 европейских городов, где снова верится в чудо
13.11.2018
Аромат миндаля и корицы, задорно мигающие лампочки, уличные оркестры, деревянные домики, где звенят и поблескивают милые сувениры, — чтобы создать волшебное настроение, европейским городам даже снег не нужен. В декабре красивых городов в Европе — как подарков в мешке у Санты. Skyscanner выбрал те, где легче всего снова поверить в сказку.