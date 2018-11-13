Пациент Вильяндиской больницы выбросился в окно rus.delfi.ee EST 19

фото иллюстративное Foto: Kenno Soo

61-летний мужчина, находившийся на лечении в отделении внутренних болезней Вильяндиской больницы, во вторник утром выбросился из палаты в окно и умер от полученных в результате падения травм, передает rus.err.ee. со ссылкой на Sakala.