Отъявленного мошенника отправили за решетку на несколько лет

Тартуский уездный суд в четверг в порядке согласительного производства признал виновным 26-летнего Яаниса, которого Лыунаская окружная прокуратура обвиняла в неоднократном управлении моторным транспортным средством без водительских прав, мошенничествах и кражах.

Согласно обвинению, Яанис в августе 2015 года в Тарту заключил с одним потерпевшим договор купли-продажи на покупку автомобиля Volkswagen Passat за 850 евро. Вместо оговоренных 850 евро обвиняемый заплатил за автомобиль только 200 евро. Этим Яанис нанес материальный ущерб другому лицу с целью получения выгоды, то есть совершил мошенничество. Спустя месяц он подделал договор купли-продажи этого же автомобиля и попытался с его помощью перепродать автомобиль в Вырумаа, то есть сознательно использовал поддельный документ.

Вдобавок к неоднократному управлению моторным транспортным средством без водительских прав, обвиняемый с сентября по октябрь прошлого года предлагал на различных интернет-порталах на продажу различные вещи, которых он на самом деле не имел. Поэтому ни один из потерпевших не получил от Яаниса купленных вещей. Этим Яанис также совершил мошенничество.

В июне прошлого года Яанис украл с хутора в волости Вастсе-Куусте в Пылвамаа инструменты стоимостью более 1000 евро.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Зимм, Яанис и ранее был судим в связи с аналогичными преступлениями.

Тартуский уездный суд утвердил заключенное прокуратурой соглашение, согласно которому Яанис должен за упомянутые преступления отбыть трехлетний реальный тюремный срок, но вместе с прежними наказаниями обвиняемый должен отбыть тюремное заключение сроком семь лет, три месяца и 25 дней.

Всего в уголовном деле было 13 потерпевших, которым обвиняемый нанес преступлениями ущерб в сумме около 3000 евро. Суд удовлетворил и поданные потерпевшими гражданские иски.

Досудебное производство вела Лыунаская префектура, и уголовным производством руководила Лыунаская окружная прокуратура.