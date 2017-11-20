Отвезли трупы на хутор и подожгли Poseidon: двое братьев обвиняются в двойном убийстве

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет братьев Эрика и Стена Круузимяги в том, что 16 января этого года они убили в ночном клубе ”Посейдон” двоих мужчин.

Кроме того еще один мужчина — Эдуард — обвиняется в сокрытии преступления, а другой — Сийм — в избиении и сокрытии преступления.

Обвиняемые употребляли вместе с жертвами алкогольные напитки, что привело к ссоре. В ходе ссоры Эрик, Стен и Сийм избили потерпевших руками и ногами, в результате чего те упали. После этого Эрик и Стен нанесли им более десяти ножевых ран, вследствие чего жертвы скончались на месте.

В целях сокрытия преступления обвиняемые отвезли тела на один из хуторов в Вильяндимаа, а 22 января подожгли здание ”Посейдона”.

”Несмотря на то, что обычно убийства совершаются в ходе возникших на почве совместного распития спиртных напитков ссор, для сокрытия данного преступления были приложены заметные усилия: тела были спрятаны в место, где их, по мнению преступников, никто не найдет, а на месте преступления совершен поджог. Тем не менее, в ходе досудебного следствия мы собрали достаточное количество доказательств, чтобы выдвинуть двум мужчинам обвинение в убийстве”, — сказала прокурор по особым делам Пыхьяской окружной прокуратуры Эндла Юльвисте.

Все четверо обвиняемых находятся под стражей. Все они также ранее наказывались в уголовном порядке.