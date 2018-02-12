12.02.2018, 21:43

Отсидевший в тюрьме почти 35 лет Олег Пятницкий обжаловал отказ в УДО

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rus.delfi.ee
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Tartu vangla ekskursioon
Tartu vangla Foto: Argo Ingver

Приговоренный к пожизненному заключению Олег Пятницкий (58) обжаловал решение Тартуского уездного суда, согласно которому ему было отказано в условно-досрочном освобождении.

Как подтвердила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Криста Тамм, Пятницкий подал апелляционную жалобу на решение Тартуского уездного суда от 22 января.

"Тартуский окружной суд примет решение по апелляции не позднее 28 февраля", — отметила Тамм.

Олег Пятницкий был осужден решением Верховного суда ЭССР 13 декабря 1983 года за кражу и был приговорен к четырем годам лишения свободы.

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Два года спустя, за совершенные в тюрьме убийство, ограбление, изнасилование, удовлетворение сексуального желания в неестественном виде и хулиганство Пятницкий был приговорен к 15 годам лишения свободы.

В 1992 году Верховный суд Эстонии признал Пятницкого виновным в убийстве и приговорил его к смертной казни.

В 1993 году президент Леннарт Мери помиловал Пятницкого и смертная казнь была заменена на пожизненное заключение.

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