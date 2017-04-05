Отмечавший 20-летие сын сел пьяным за руль. Семья вызвала полицию, но предотвратить ДТП не удалось

"Когда сын попал из Тартуской больницы в Валгаскую и уже смог проковылять по коридору, с ним был проведен серьезный разговор. Он остался жив, но как восстановится здоровье, зависит уже от докторов и от всевышнего", — говорит предприниматель из Валгамаа, сын которого чудом выжил в тяжелой аварии, пишет Õhtuleht.

16 марта в 7:18 произошло ДТП в Валгамаа в волости Карула на 2,3 километре дороги Каагъярве-Пугритса, где 20-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Audi 80 съехал с дороги и врезался в дерево.

Скорая помощь доставила пострадавшего молодого человека в Клинику Тартуского университета.

Отец молодого человека ни в коей мере не пытается оправдать или обелить поступок сына и объясняет, что он сам в это время находился во Франции, но знал о том, что сын отмечал свое 20-летие и когда возникла опасность, что юноша может сесть за руль, сразу позвонили в полицию, чтобы предотвратить худшее, но несчастье все-таки произошло.

Застрявшему в остове автомобиля находившемуся без сознания молодому человеку сначала не смогли помочь ни первым увидевший аварию водитель автобуса, ни медики. Им пришлось ждать, пока спасатели с помощью гидравлических орудий наконец достанут из смятой машины севшего за руль прямо из-за праздничного стола молодого человека.

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