Осужденный за стрельбу в полицейского рецидивист может досрочно выйти из тюрьмы

Рецидивист Николай Лиличкин, осужденный на длительный срок тюремного заключения за стрельбу в полицейского и совершение в тюрьме нескольких новых преступлений, может выйти на свободу досрочно, сообщает rus.err.ee.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе Тартуского уездного суда, на заседании 6 июля суд изучит документы Тартуской тюрьмы с ходатайством об условно-досрочном освобождении Лиличкина.

В прошлом году суду всех трех инстанций отказали Лиличкину в УДО.

54-летний Николай Лиличкин известен тем, что коротает свои будни за составлением жалоб на тюремные порядки и требует от тюрьмы денежной компенсации за издевательства и унижения, которым он, по его словам, подвергается.