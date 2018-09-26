Осторожно, животные на дорогах! Начался гон у представителей семейства оленьих

”Осень- время гона у лосей и благородных оленей , поэтому, они могут чаще, чем обычно, появляться на дорогах”, — пояснил руководитель ЭОО Тынис Кыртс.

”Участникам дорожного движения стоит считаться с этим и следить за скоростью передвижения”, — добавил он. ”1 октября начнется сезон облав и охоты с собаками, подвижность лесных зверей увеличится, особенно по выходным, поэтому мы просим участников движения быть внимательными”.

Поведение лесных зверей непредсказуемо, их реакции могут казаться нам нелогичными.”К сожалению,лесные звери не понимают логики и правил автомобильных дорог. Дороги возникли прямо в их доме и на их тропах.Также они не могут определять скорость движения автомобиля, ведь для них это является не логичным явлением,” комментирует член правления Эстонского общества защиты животных Гейт Карураху. Поэтому, следует быть ещё более внимательными, передвигаясь по лесным дорогам, и обращать внимание на предупреждающие знаки.

”Увидев дикое животное, нельзя подавать звуковой сигнал, это может напугать животное и создать опасную ситуацию.Следует снизить скорость или плавно затормозить.Чтобы прогнать животное с обочины или с дороги, в сумерках можно помигать фарами”, — добавляет Карураху.