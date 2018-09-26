26.09.2018, 19:48

Осторожно, животные на дорогах! Начался гон у представителей семейства оленьих


rus.delfi.ee
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Kaks sõpra
Kaks sõpraFoto: Andreas Kajastu

Эстонское общество защиты животных и Эстонское общество охотников призывают людей быть внимательными и считаться с лесными животными. Начался гон у представителей семейства оленьих.

”Осень- время гона у лосей и благородных оленей , поэтому, они могут чаще, чем обычно, появляться на дорогах”, — пояснил руководитель ЭОО Тынис Кыртс.

”Участникам дорожного движения стоит считаться с этим и следить за скоростью передвижения”, — добавил он. ”1 октября начнется сезон облав и охоты с собаками, подвижность лесных зверей увеличится, особенно по выходным, поэтому мы просим участников движения быть внимательными”.

Поведение лесных зверей непредсказуемо, их реакции могут казаться нам нелогичными.”К сожалению,лесные звери не понимают логики и правил автомобильных дорог. Дороги возникли прямо в их доме и на их тропах.Также они не могут определять скорость движения автомобиля, ведь для них это является не логичным явлением,” комментирует член правления Эстонского общества защиты животных Гейт Карураху. Поэтому, следует быть ещё более внимательными, передвигаясь по лесным дорогам, и обращать внимание на предупреждающие знаки.

”Увидев дикое животное, нельзя подавать звуковой сигнал, это может напугать животное и создать опасную ситуацию.Следует снизить скорость или плавно затормозить.Чтобы прогнать животное с обочины или с дороги, в сумерках можно помигать фарами”, — добавляет Карураху.

5 советов для безопасности движения:

  1. Будьте особенно внимательны во время восхода и заката солнца, в это время животные наиболее активны. В выходные дни следует быть внимательными в районах, где может проходить охота.Во многих охотничьих обществах используется знак ”Осторожно, охота!”, который предупреждает людей о том, что в данном месте идет охота.
  2. Двигаясь на автомобиле или на другом средстве передвижения по лесным дорогам, следует ехать с такой скоростью, чтобы имелась возможность безопасно затормозить или остановиться. Если животные переходят дорогу, водитель автомобиля должен включить аварийную сигнализацию, чтобы подать знак другим участникам движения.
  3. Снова начинать движение можно только тогда, когда животное пересекло дорогу и углубилось в лес. Дикое животное может вести себя непредсказуемо и вернуться той же дорогой назад. Также всегда следует учитывать то, что животное может быть не одно, и через какое- то время может появиться второе, третье и т.д.
  4. Если произошло столкновение, следует позвонить в Keskkonnainfo по короткому номеру 1313, дальше происшествием будут заниматься они.
  5. Линию охотников во время облавы (несколько охотников, стоящих в ряд) не располагают на активно используемых дорогах. Если при движении в лесу вы встретите линию охотников, следует тихо удалиться.

Количество отстреливаемых особей оговаривается в волостных охотничьих советах, в которых представлены государство, RMK, владельцы земель и охотники. Сезон охоты на лосей продлится до 15 декабря (кроме лосят), на оленей- до конца января, сезон охоты с собаками на кабанов продлится до 31 марта.

Гон у представителей семейства оленьих длится с начала августа до начала октября.

Tallinn Hockey weekend
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