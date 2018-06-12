Осторожно! Русскоговорящие мошенники предлагают пожилым людям заработать на инвестициях

По словам Кельта, за предложениями о покупке акций по телефону практически всегда стоят мошенники. "Они говорят о высокой прибыльности, хорошем доходе, предлагают акции известных предприятий. Инвестиции никогда нельзя делать непродуманно. Если вы решили вложить свои деньги в акции или предприятия, никто не может обещать вам гарантированную прибыль. И если кто-то все же обещает, то это тревожный сигнал, на который надо обратить внимание", — рассказал Ханнес Кельт. "Второй сигнал опасности — если у вас просят доступ к вашему компьютеру. Нельзя разрешать заходить чужому человеку в свой компьютер, так же, как мы не позволяем чужим людям дома копаться в наших вещах".

Целью мошенников являются именно пожилые люди, так как есть большая вероятность, что люди постарше знают русский язык, но при этом не очень хорошо разбираются в компьютере. "Я советую рассказать своим близким, которые активно пользуются компьютерами, что сейчас распространяется такая схема мошенничества. Если человек поверит такому рассказу о быстрой прибыли, потеря денег гарантирована", — добавил полицейский.

В прошлом году только в Пыхьяскую префектуру поступило 200 сообщений о звонках от мошенников. Звонящие настойчиво предлагали инвестировать в криптовалюту и разные предприятия. "В этом году таких сообщений меньше, но проблема никуда не исчезла. Когда люди раскусывают одну схему мошенничества, мошенники придумывают новую. Всегда надо быть очень осторожным и при необходимости спросить совета", — говорит Ханнес Кельт.

Кельт просит не отвечать на звонки, поступающие с вызывающих подозрение номеров. "Если вы все же ответите на такой звонок и вам предложат что-то подобное, то обязательно следует отказаться и прекратить разговор", — говорит Кельт.

Есть и другие примеры, когда из-за мошенников люди лишались крупных сумм. В феврале этого года мужчине, который раньше занимался инвестированием, позвонили с зарубежного номера. Мошенник, говорящий на русском языке, рассказал мужчине о возможностях инвестирования. На время перевода денег мужчина позволил мошеннику контролировать свой компьютер, после чего в компьютере быстро провелись непонятные махинации. Таким образом человек лишился 4340 евро.

Как распознать возможного мошенника?

Звонящий говорит на русском языке, но с сильным акцентом, либо на ломаном английском.

Звонящий говорит быстро, путано, при этом обещает невозможное, то есть гарантированную прибыль. Мошенник может быть невежлив, навязчив и не позволяет закончить разговор.

Звонят с зарубежного номера.

Звонят обычно пожилым людям, предполагая, что пожилой человек не так хорошо умеет пользоваться компьютером.

Предлагается установить в компьютер программу. Таким образом мошенник получает доступ к чужим личным данным и банковскому счету.