Осторожно, на дорогах скользко! Ночью ожидается похолодание и обледенение дорог

Фирмы, занимающиеся уборкой улиц, привели в готовность технику. Владельцы недвижимости должны приготовить гранулы для посыпки тротуаров. О скользких тротуарах надо извещать дежурного муниципальной полиции по телефону 14 410, об оледенении на дорогах и улицах города — по телефону помощи 1345.