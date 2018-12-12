12.12.2018, 19:39

Осторожно, на дорогах скользко! Ночью ожидается похолодание и обледенение дорог


rus.delfi.ee
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Veebruarituisk
VeebruarituiskFoto: Anni Õnneleid

По данным синоптиков, сегодня ночью ожидается падение температуры, что может привести к обледенению проезжей части и тротуаров, сообщает Раэпресс.

Фирмы, занимающиеся уборкой улиц, привели в готовность технику. Владельцы недвижимости должны приготовить гранулы для посыпки тротуаров. О скользких тротуарах надо извещать дежурного муниципальной полиции по телефону 14 410, об оледенении на дорогах и улицах города — по телефону помощи 1345.

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