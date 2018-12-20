Осторожно, лед на некоторых водоемах еще совсем тонкий! В Вильяндимаа под лед пруда провалилась собака

В воскресенье утром в деревне Варди в Вильяндимаа большая собака провалилась под лед пруда. Прибывшие на место спасатели обнаружили животное, находящееся в опасности утонуть, на расстоянии пяти метров от берега. Собака держалась передними лапами за край льда и пыталась выбраться из воды, но безуспешно.

Спасатели в специальном снаряжении добрался до собаки и перенес ее на берег. Так как хозяина собаки сразу не смогли найти, то ее доставили в приют.

У истории счастливый конец: вскоре хозяин пришел за своим домашним любимцем, и собака сейчас уже вернулась домой, с ней все в порядке.

Спасатели напоминают, что не стоит переоценивать прочность льда — он еще очень тонкий даже на маленьких водоемах. Если вы гуляете с домашним животным, то у покрытых льдом водоемов нужно держать их на поводке, чтобы они не выбежали на лед.