18.04.2017, 11:50

Оставленная под деревом в центре Таллинна сумка стала причиной масштабной операции

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rus.delfi.ee
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Politseipildid
PolitseipildidFoto: Andres Putting

Вчера вечером в полицию сообщили о подозрительной сумке в Таллинне рядом с площадью Вабадузе. Выяснилось, что владелец сумки пошел в магазин и не захотел тащить с собой большую сумку.

Полиция получила сообщение о подозрительной сумке около 22:10. На место также прибыли саперы и скорая помощь. Оставленная под одним из деревьев расположенной между церковью Каарли и площадью Вабадузе аллеи черная спортивная сумка не представляла опасности. "Выяснилось, что владелец сумки просто оставил ее там, чтобы быстро сходить в магазин", — уточнила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик.

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