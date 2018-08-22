22.08.2018, 09:56

Осквернивший флаг ЭР нарвитянин получил условный срок и отработает на государство 386 часов

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rus.delfi.ee
EST 32
Lipuheiskamine Narvas
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

42-летний житель Нарвы Михаил Есин, который 20 августа — в День восстановления независимости — осквернил государственный флаг Эстонии, за свое деяние наказан условным лишением свободы и отработает на благо государства 386 часов общественно-полезных работ, сообщает rus.err.ee.

Такое решение накануне вынес Вируский уездный суд, рассмотревший уголовное дело Есина в порядке быстрого согласительного производства.

Михаила Есина, который ранее дважды наказывался в уголовном порядке, обвинили по статье 245 Пенитенциарного кодекса — "Осквернение официального символа Эстонской Республики".

Согласно обвинению, 20 августа около 10 утра полуголый Есин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сорвал с дома №10 по улице Пушкина, что напротив Петровской площади, государственный флаг Эстонии, бросил его в лужу, а затем принялся его топтать.

Подоспевшие полицейские задержали дебошира и доставили его в арестный дом.

Накануне в Нарвском доме уездного суда состоялось рассмотрение уголовного дела Есина. Мужчина был признан виновным и приговорен к 7 месяцам лишения свободы. Поскольку два дня он провел в камере, то окончательный срок наказания должен был составить 6 месяцев и 28 дней. Однако суд принял во внимание, что Есин ранее уже наказывался в уголовном порядке. Последний раз — 22 февраля 2017 года — его признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Тогда суд назначил ему наказание в виде 5 месяцев и 28 дней условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Теперь с учетом ранее не отбытого наказания суд приговорил Михаила Есина к 1 году и 26 дням тюремного заключения. Однако реальный срок был заменен на физический труд — в ближайшие два года мужчине придется отработать на благо государства 386 часов общественно-полезных работ.

Кроме этого, правонарушителю необходимо будет заплатить судебные издержки в размере 375 евро, а также оплатить услуги адвоката в размере 90 евро.

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