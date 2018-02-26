26.02.2018, 18:55

Опять: в волости Саку произошло столкновение поезда и автомобиля

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rus.delfi.ee
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Опять: в волости Саку произошло столкновение поезда и автомобиля
Foto: Lugeja foto

Сегодня вечером в волости Саку вблизи деревни Касеметса произошло столкновение пассажирского поезда Elron и внедорожника. Два человека, находившихся в автомобиле, получили легкие травмы.

По словам пресс-представителя Спасательного департамента, авария произошла в результате того, что подъехавший к переезду автомобиль не смог своевременно остановиться, не учтя дорожной ситуации, и ударил прямо в дверь проезжавшего поезда, отчего она открылась.

Движение по железной дороге было остановлено примерно на час.

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