Опять: в волости Саку произошло столкновение поезда и автомобиля

Сегодня вечером в волости Саку вблизи деревни Касеметса произошло столкновение пассажирского поезда Elron и внедорожника. Два человека, находившихся в автомобиле, получили легкие травмы.
По словам пресс-представителя Спасательного департамента, авария произошла в результате того, что подъехавший к переезду автомобиль не смог своевременно остановиться, не учтя дорожной ситуации, и ударил прямо в дверь проезжавшего поезда, отчего она открылась.
Движение по железной дороге было остановлено примерно на час.
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