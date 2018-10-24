Опять газ?! В Нарве 14-летний мальчик потерял сознание в ванной с колонкой

На место прибыли спасатели, удостоверившись в том, что угарный газ уже выветрился, а медики неотложной помощи увезли мальчика в больницу для проверки состояния его здоровья и через некоторое время разрешили ему вернуться домой.

По словам родителей, когда в ванной выключился газовый бойлер, они пошли проверить, все ли в порядке, и обнаружили, что сын лежит без сознания. У родителей возникло подозрение, что их ребенок отравился угарным газом.

Мама вынесла мальчика из ванной и оказала ему первую помощь. На момент приезда спасателей окна и дверь квартиры были открыты, и опасную концентрацию угарного газа приборы спасателей не показали. В квартире не был установлен датчик угарного газа.

Информация была передана Департаменту технического надзора, который и займется выяснением всех обстоятельств происшедшего, а также проверкой находящегося в квартире газового оборудования.

Спасательный департамент напоминает, что по своим свойствам угарный газ, или монооксид углерода (CO), представляет собой не имеющий цвета, запаха и вкуса отравляющий газ и распространяется совершенно незаметно для человека.

Симптомы отравления угарным газом зависят от его количества. От маленького количества может возникнуть пульсация в висках, сонливость, слабость, головная боль, потеря равновесия, шум в ушах, слабость в ногах, тошнота и рвота. Позднее могут возникнуть галлюцинации, учащение пульса, поднятие давления, может возникнуть слабость, сонливость, потеря давления, осложнения при дыхании. При сильном отравлении человек теряет сознание и наступает смерть.