Опубликованы доходы Путина и Медведева

Пресс-секретарь и заместитель главы администрации президента Дмитрий Песков в 2017 году заработал 14,3 миллиона рублей. В собственности чиновника две квартиры площадью 111,7 и 112,7 квадратных метра соответственно и доля в квартире площадью 55,3 квадратных метра. Пескову также принадлежит автомобиль Mercedes-Benz V250 и вездеход. Жена Пескова Татьяна Навка заработала в 2017 году 200 миллионов рублей. В ее собственности два земельных участка 7967 и 1406 квадратных метров, два жилых дома (779,2 и 353,5 ”квадрата”) и четыре квартиры 180,4, 108,4, 78,8 и 126 квадратных метров. У Навки три автомобиля — Mercedes-Benz CL63 AMG, Mercedes-Benz GLE63 и Lexus RX350.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев за 2017 год заработал 8,5 миллиона рублей, что на 21 тысячу меньше, чем по итогам 2016 года. Из недвижимости за премьером закреплены: арендованный на 40 лет участок земли в 47 соток и квартира площадью в 367 квадратных метров. Также задекларированы ГАЗ-20 и ГАЗ-21. У жены премьера Светланы Медведевой доход составил 0 рублей, она владеет автомобилем Volkswagen Golf.

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов за минувший год заработал 91,3 миллиона рублей, его супруга — 89,1 миллиона. Шувалову вместе с супругой принадлежат Jaguar XJ8, ВАЗ 2101 и ЗИЛ 41047. Также супруги владеют долями в квартирах площадью 175,7, 108,9, 73,8 и 115,8 квадратных метров.