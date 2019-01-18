18.01.2019, 16:52

Оператор связи предупреждает: никогда! Слышите? Никогда не принимайте звонки с этого литовского номера!

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rus.delfi.ee
EST 20
Oneplus 6
TelefonikõneFoto: Hendrik Osula

На этой неделе скачкообразно выросло количество звонков с литовского номера +370 5207 8729. Звонящие по-русски предлагают разные финансовые услуги, но на самом деле это — обман.

”Цель мошенников в случае данной схемы неясна, просим людей быть очень внимательными при предоставлении различных персональных данных и дачи согласия”, — предостерегла директор по обслуживанию клиентов Tele2 Eesti Сирли Селиов.

С номера +370 5207 8729 за последнюю неделю на номера сети Tele2 поступило более тысячи звонков. ”Конкретный номер в данный момент в Tele2 закрывается, чтобы больше с него нашим клиентам звонить не могли”, — добавила представитель фирмы.

Tele2 просит сообщать им о звонках с этого номера.

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