06.08.2018, 11:20

Опасен даже за решеткой: прокуратура боится, что отбывающий пожизненное заключенный может навредить экс-жене


rus.delfi.ee
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Опасен даже за решеткой: прокуратура боится, что отбывающий пожизненное заключенный может навредить экс-жене
Murru vangla kohtuprotsess Harju maakohtus. Andrei Tali istub tagareas keskel. Temast vasakul teine eluaegne vang Romeo Kalda.Foto: Terje Lepp

Прокуратура считает отбывающего пожизненное наказание в Вируской тюрьме Андрея Тали настолько опасным, что ходатайствует о запрете на приближение к его бывшей жене.

Тали осужден за убийство двух человек и нанесение увечий еще одному. Женился он уже будучи за решеткой. В 2002 году отец Николай обвенчал Тали с его избранницей.

Теперь же Вируская окружная прокуратура направила в суд дело, в котором обвиняет Тали в угрозах своей теперь уже бывшей жене. Согласно обвинению, в сентябре прошлого года Тали позвонил из тюрьмы экс-супруге, угрожал изнасиловать и убить ее, поджечь ее дом, а также похитить и убить ее ребенка.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Елены Филипповой, у женщины есть основания бояться, поскольку Тали имеет на свободе знакомых, которые могут воплотить его угрозы в жизнь. Запрет на приближение лишил бы мужчину возможности и дальше угрожать ей.

Как бы то ни было, суд необходимости в запрете не увидел. ”В уголовном деле отсутствуют доказательства, которые позволяли бы предполагать, что общение между подозреваемым и потерпевшей носит интенсивно агрессивный и угрожающий характер. Скорее, следует согласиться с позицией подозреваемого о том, что это был единичный случай семейной ссоры”, — сказала пресс-секретарь суда Елена Муттонен.

Суд рассмотрит очередное уголовное дело Тали в начале следующего года.

Всего Тали признан виновным как минимум в девяти преступлениях. Пожизненное наказание ему было назначено в 2001 году. После этого Тали неоднократно наказывался за нападения на охранников и других заключенных.

Тюрьма характеризует Тали как опасного человека, лишенного самоконтроля и способного напасть на других.

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