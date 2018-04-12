12.04.2018, 13:32

”Они сожалеют о содеянном”. Осквернившие свечи в память о жертвах мартовской депортации призваны к ответственности

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rus.delfi.ee
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Märtsiküüditamise aastapäev Tallinnas
Märtsiküüditamise aastapäev TallinnasFoto: Hendrik Osula

Полиция установила личности людей, которые 26 марта на площади Вабадузе совершили акт вандализма по отношению к свечам, зажженным в память о жертвах мартовской депортации, и возбудила в отношении двух женщин (55 и 32 лет) и двух мужчин (33 и 27 лет) производство о проступке по статье о нарушении общественного порядка.

В своих показаниях подследственные сообщили о том, что той ночью употребили большое количество алкоголя, что и стало причиной их поведения. ”Они сожалеют о содеянном”, — сообщил глава Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт.

На заснятом очевидцем и распространенном прессой видео видно, как в полночь на площади гуляла компания из четырех человек. В определенный момент женщины стали сбивать свечи, а мужчины — топтаться по ним.

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