Таллиннский окружной суд сегодняшним решением аннулировал решение Харьюского уездного суда, который назначил виновнику аварии со множеством пострадавших на Тартуском шоссе Оливеру Кобингу условное наказание.

Окружной суд посчитал, что из назначенного ему срока в два года и восемь месяцев Кобинг должен будет шесть месяцев отсидеть реально.

Остальные два года и два месяца – условно с испытательным сроком в три года. По другим пунктам решение уездного суда осталось неизменным.

Окружной суд пришел к заключению, что уездный суд совершенно не принял во внимание размер вины и частично касающиеся личности виновника данные, неправильно применив материальную ответственность, что повлекло за собой незаконное судебное решение.

Суд отметил, что Оливер Кобинг сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, он существенно превысил скорость (103 км/ч вместо разрешенных 50 км/ч) и проигнорировал красный сигнал светофора. Кроме того, у него было действовавшее наказание за нарушения правил дорожного движения: всего за день до страшной аварии, управляя транспортным средством, он не пропустил переходящих пешеходный переход людей, создав тем самым опасную ситуацию. По оценке окружного суда, неоднократное нарушение правил дорожного движения показывает неподчинение со стороны Кобинга установленному порядку.

В связи с этим судебная коллегия пришла к выводу, что в данном случае нет оснований говорить об Оливере Кобинге как о законопослушном молодом человеке, поскольку на дорогах он неоднократно подвергал опасности жизнь и здоровье других людей.

Суд отметил, что т.н. шоковое заключение применимо только по отношению к лицам, ранее наказания не отбывавшим, и что это превентивная мера в отношении тем, чье полное освобождение от отбытия наказания является, исходя из степени вины и личностных качеств, необоснованным. Вследствие этого суд почитал, что часть назначенного Кобингу наказания должна быть приведена в исполнение.

Решение окружного суда можно оспорить в течение 30 дней в Государственном суде.

Согласно обвинению, 16 мая прошлого года на Тартуском шоссе в Таллинне управлявший автомобилем BMW Грегор совершил ДТП, подвергнув опасности в общей сложности 16 человек. Четверо из них получили тяжкие и представляющие угрозу жизни травмы. Более легкие травмы получили девять человек, в том числе трое детей.

По мнению прокурора, в целях защиты пострадавших дело можно решить путем укороченного производства. Защитник обвиняемого и представитель пострадавших согласились с этим.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила Грегору обвинение в причинении тяжких повреждений четверым людям в результате нарушения правил дорожного движения.

Двигавшийся по Тартускому шоссе по направлению из города автомобиль BMW, которым управлял 22-летний мужчина, столкнулся с поворачивавшим налево со стороны улицы Ластекоду с улицы Крейцвальди на Тартуское шоссе автомобилем Mercedez-Benz, которым управляла 42-летняя женщина.

С места происшествия скорая помощь доставила в больницу 13 человек, одному пострадавшему оказали помощь на месте.

В совершении ДТП предъявили подозрение управлявшему BMW 22-летнему Грегору, который, как выяснила экспертиза, употреблял алкоголь, но не был в состоянии уголовно наказуемого опьянения.