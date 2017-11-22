Окружной суд оправдал бывшего сотрудника полиции, приговоренного к 9 годам тюрьмы за убийство

Таллиннский окружной суд отменил приговор Харьюского уездного суда, 9 лет тюремного заключения, в отношении бывшего сотрудника отряда быстрого реагирования полиции 30-летнего Рандо Хылпуса, обвиняемого в убийстве своего случайного знакомого.

Окружной суд счел недостаточными доказательства того, что Хылпус совершил данное преступление.

Согласно обвинениям, Хылпус познакомился в одном из столичных баров с Яанусом Кахком и пригласил его в свою квартиру на улице Маяка. Там новоиспеченные собутыльники находились какое-то время, затем между ними вспыхнула ссора, в результате которой Хылпус застрелил Кахка в подъезде из табельного оружия.

Потерпевший ранее наказывался лишь за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Показания свидетелей указывают на то, что Кахк был трусливым человеком и пытался избегать применения насилия, даже будучи пьяным.

”Это ужасный несчастный случай”, — говорил Хылпус в суде первой инстанции.

Защитник Маргус Курма в суде первой инстанции отмечал, что доказательства указывают на то, что на месте происшествия произошла потасовка или даже борьба, поэтому он полагает, что выстрел мог быть произведен Хылпусом неосознанно в ходе борьбы. ”Если человек не осознает своего поступка, то нельзя говорить о деянии в понимании карательного права”, — говорил он. По его словам, после выстрела Хылпус не сбежал, а упал на тело и заснул. Затем он проснулся и пошел в свою квартиру. Свидетелей у происшествия не было, а сам Хылпус, по словам Курма, ничего не помнит.

23 сентября 2016 года вечером полиция получила вызов в расположенный в Таллинне в Ласнамяэ многоквартирный дом, в подъезде которого один из жильцов обнаружил тело 41-летнего мужчины с пулевым ранением. Полицейские задержали на месте происшествия в качестве подозреваемого 29-летнего мужчину, который работал на тот момент в Пыхьяской префектуре полицейским.

"Мы задержали 29-летнего полицейского в качестве подозреваемого в убийстве. Задержанный полицейский живет в доме, в подъезде которого нашли тело, и служебное оружие полицейского было на месте происшествия", — сказал тогда Яани и добавил, что мужчина не находился при исполнении.