Окружной суд не изменил приговор убийце Николая Таранкова

В среду, 21 июня, Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию адвоката Юрия Воробья, который судом первой инстанции был признан виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.

Как сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, своим решением окружной суд не изменил приговор Пярнуского уездного суда от 28 апреля и оставил апелляционную жалобу адвоката обвиняемого без удовлетворения, пишет rus.err.ee.

"Окружной суд счел, что приведенные в апелляции аргументы не дают оснований для отмены приговора, поскольку решение уездного суда было законным и обоснованным".

На решение Таллиннского окружного суда в течение 30 дней можно представить кассационную жалобу.

Как ранее писал Delfi, 28 апреля решением Пярнуского уездного суда 36-летний Юрий Воробей был признан виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова и получил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев.