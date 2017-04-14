Охранники G4S задержали мужчин, укравших платежный терминал в Тарту

Восьмого апреля примерно в 4 часа утра в центр управления G4S поступил сигнал тревоги из находящегося в центре Тарту бара.

Патрульный экипаж охранной фирмы, прибывший на место за три минуты, выяснил, что два посетителя взяли с барной стойки платежный терминал для банковских карт и коробку для денег, после чего ушли, сообщает G4S.

Охранникам удалось задержать подходящего под описание человека на улице Юликооли. При мужчине были обнаружены как платежный терминал, так и коробка для денег. Найти второго мужчину сразу не удалось.

Задержанного доставили обратно в бар, имущество вернули клиенту. При проверке выяснилось, что платежный терминал поврежден. На место вызвали полицию, которая доставила мужчину в вытрезвитель.

В начале шестого утра патруль G4S получил вызов в этот же бар. Как оказалось, туда вернулся второй мужчина, совершивший кражу. Его задержали и передали полиции, которая также отвезла его в вытрезвитель.

Обстоятельства произошедшего выяснит полиция.