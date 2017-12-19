19.12.2017, 18:50

Охранники G4S предотвратили крупный пожар в кафе

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rus.delfi.ee
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G4S
G4SFoto: Andres Putting

В пятницу вечером приехавшие на сигнал тревоги охранники G4S обнаружили в одном из кафе в центре Тарту возгорание. Благодаря быстрым действиям им удалось потушить пожар, начавшийся из-за свечи, и предотвратить крупный ущерб.

Примерно в 10 часов вечера 15 декабря в центр управления G4S поступил сигнал тревоги из кафе, расположенного в центре Тарту. Охранники G4S прибыли на место происшествия за пять минут и через оконное стекло увидели над барной стойкой пламя высотой примерно в метр.

Охранники сразу сообщили о произошедшем Центру оповещения о тревоге и представителю кафе.

Помещение было заперто, однако охранники действовали по указаниям представителя кафе и смогли попасть внутрь. ”Я вошел в кафе и вынес из здания горевшие предметы”, — описал свои действия охранник Танель.

Как выяснилось, на барной стойке оставили зажженную свечу, в результате чего воспламенился подсвечник, украшенный горючим материалом.

”Кафе было в дыму, поэтому мы проветрили помещение; чуть позже приехали спасатели”, — рассказал охранник.

Спасатели провели дополнительную проверку, однако тушить огонь им уже не пришлось.

При пожаре были повреждены барная стойка и потолок над ней.

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